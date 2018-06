Les livres qui font recette

Ce jour, Cyril nous présente une recette d’œuf mimosa tirée du livre de Guillaume Gomez, primé aux Gourmand World Cookbook Awards 2018. Il faut avant tout faire bouillir les œufs pendant neuf minutes. Pour la mayonnaise, il nous faut du jus de citron, du sel et du poivre, 20g de moutarde et deux jaunes d’œuf. On mélange le tout en ajoutant par filet l'huile. Viens ensuite la partie la plus délicate : écaler les œufs et récupérer le jaune que l'on va, par la suite, mélanger à la mayonnaise. L'astuce de Guillaume Gomez c'est d'aromatiser le mélange avec du saumon. Retrouvez également en images, la recette de base des pâtisseries maghrébines.



Ce samedi 9 juin 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous a proposé des recettes de livres primés aux Gourmand World Cookbook Awards 2018. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 09/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.