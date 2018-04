Les magasins spécialisés en bricolage font le plein

Pour les Français, les beaux jours sont souvent synonymes de bricolage, de réaménagement et d'embellissement de son intérieur. De nombreux particuliers préfèrent en effet prendre en main leurs travaux d'aménagement par passion, mais aussi pour réduire les dépenses. Par ailleurs, les enseignes spécialisées dans le bricolage mettent à la disposition de leur clientèle tous les outils nécessaires ainsi que des ateliers d'apprentissage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.