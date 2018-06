Les maillots très échancrés font un retour remarqué cet été

Les températures estivales promettent une bonne séance de bronzage sur les plages. Il est donc important d'opter pour un maillot de bain qui met son corps en valeur. Pour les femmes, la tendance est au bikini deux pièces bien échancré. Le modèle une pièce reste toujours d'actualité auprès de celles qui ne souhaitent pas trop exposer leurs formes. Chez les hommes, le style rétro revient en force avec le slip de bain. Quant au short de plage, il est préférable de le porter court et imprimé.



