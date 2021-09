Les maisons de campagne low-cost ont le vent en poupe

POPULAIRE – Encouragés par les différents confinements, les Français se ruent sur les résidences secondaires. Mobil-home, Tiny house et autres maisons containers s'arrachent pour moins de 50.000 euros.

Depuis le confinement, les Français n'ont jamais été aussi nombreux à vouloir un pied-à-terre au bord de la mer ou à la campagne. Résultat, le nombre de résidences secondaires a atteint le chiffre record de 3,6 millions. Un boum qui a fait grimper le prix de l'immobilier de 15% en un an.

Pour permettre à toutes les bourses d'accéder à la propriété, un nouveau type d'habitat a donc vu le jour. Des maisons low-cost à moins de 50.000 euros, comme les Tiny house que l'on peut fabriquer soi-même ou des containers transformés en maisons. Mais l'option la plus prisée et la moins chère, c'est l'achat de mobil-home. Il s'en vend 20.000 par an, soit 50 par jour.

À 57 ans, Marc vient justement d'acheter sa première résidence secondaire, un mobil home dans un camping au cœur du Perche. Séparé de sa femme, il élève seul ses cinq enfants. Dans ce cocon de 36 m² qui dispose d'un petit bout de jardin, chacun a tout de même son espace. Deux chambres pour les filles, une autre pour le garçon, une salle d'eau, ainsi qu'une cuisine équipée. Marc, lui, dort dans le salon, sur le canapé. "Tous les week-ends, on est en vacances !", lance-t-il, heureux. Ce père de famille a réalisé son rêve : offrir à ses enfants un petit bout de paradis pour seulement 20.500 euros. Après le confinement, Marc avait besoin de convivialité et d'un cadre dépaysant à seulement quinze minutes de chez lui. Technicien en informatique, ce père de famille a dû aussi composer avec son budget pour dénicher son bien. "J'avais regardé les maisons traditionnelles, mais comme je suis tout seul à travailler, ça aurait été un peu plus dur. Pour avoir le crédit, il aurait fallu un deuxième salaire. Là j'ai payé cash et je suis propriétaire de mon mobil home. En plus il n'y a pas de taxe foncière - car Marc n'est pas propriétaire de sa parcelle. Juste des charges à payer tous les mois pour l'emplacement. En ajoutant l'eau et l'électricité, ça fait 250 euros par mois", affirme-t-il. En bonus, une fois l'emplacement payé, les résidents ont accès à toutes les infrastructures du camping : trois piscines, un étang pour pêcher, une petite ferme et un parcours pour pédalo. Sur 25 ha, cela représente un terrain de jeu supplémentaire pour Marc et ses enfants.

Mais cette promiscuité ne convient pas à tout le monde. Certains recherchent un environnement plus calme. C'est le cas d'Alexis et Sydney qui viennent de finir de fabriquer leur résidence secondaire dans la banlieue lyonnaise. Une maison miniature sur roues de 17 m² qu'ils pourront transporter en pleine campagne. Ce n'est pas un mobil home, mais une Tiny house, littéralement "minuscule maison". Un habitat tendance, venu des États-Unis, qui est transportable et beaucoup moins cher qu'un habitat traditionnel.

V.F

