Les médecins boudent de plus en plus les zones rurales

Dans la petite ville de Saint-Dié-des-Vosges, un centre de transfusion sanguine risque de fermer le 1er juillet prochain si celui-ci ne trouve pas de médecin remplaçant. L'actuel médecin du centre va bientôt partir en retraite, ce qui n'arrange pas la situation des donneurs de sang. En effet, ils devront rejoindre les villes les plus proches si aucun remplaçant n'est trouvé. Et le cas de Saint-Dié des Vosges n'est pas isolé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.