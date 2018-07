Les meilleurs moments du défilé du 14 juillet 2018

Plus de 4 000 femmes et hommes en uniformes ont défilé sur les Champs-Elysées en l'honneur de la fête nationale de la République française. Malgré une longue préparation des participants, les incidents n'ont pas manqué sur l'avenue, à l'image de deux motos qui se sont percutées ou encore d'une mauvaise cartouche de couleur utilisée par l'armée de l'air sur la représentation du drapeau tricolore. Par ailleurs, Thomas Pesquet a été invité pour participer au défilé aérien des forces armées françaises. Découvrez les meilleurs moments de cet événement national en images.



