Les motards manifestent contre la limitation à 80 km/h

Les motards ont lancé une opération escargot ce samedi pour contester l'abaissement de la vitesse autorisée. Ils ne veulent pas passer de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires. Plusieurs centaines d'entre eux ont exprimé leur colère à Paris, mais aussi à Toulouse et dans d'autres villes.



