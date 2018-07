Les objets en plastique bientôt totalement interdits

En tout, quinze tonnes de déchets en plastique sont déversées chaque minute dans les océans. Pour réduire cette catastrophe et sauver la planète, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, présentera ce mercredi 4 juillet, un plan de sauvegarde en 90 mesures. L'interdiction définitive des matériaux en plastique en fait partie. Une mesure qui prendra effet en 2022. Néanmoins, de nouveaux ustensiles moins polluants, à base de carton ou encore de peupliers et de bambou remplaceront les plastiques. Matthieu Poissonnet s'est penché un peu plus sur le sujet.



