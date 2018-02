Les opposants demandent son retrait au Conseil d'Etat : que dit la "circulaire migrants" controversée de Gérard Collomb ?

Quel avenir pour la circulaire de la discorde ? Le Conseil d'Etat, saisi par une vingtaine d'associations, devait examiner vendredi un recours d'urgence demandant la suspension du texte publié le 12 décembre dernier par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, relatif à l'examen administratif des étrangers dans les centres d'hébergement d'urgence. Un rapport d'information parlementaire cosigné par le député LREM Jean-Michel Clément (Vienne) demande également son retrait.





Signée de Gérard Collomb et de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires, cette circulaire prévoit le déploiement "de façon progressive" par les préfets d'"équipes mobiles" de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) chargées de "procéder à l’évaluation administrative" des migrants et de "veiller à une orientation adaptée" selon leur droit au séjour. Ce qui est en cause : le recensement des personnes au sein des centres d'hébergement.