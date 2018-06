Les opposants des 80 km/h ne relâchent pas la pression

La nouvelle mesure sur les 80 km/h entrera en vigueur dès le 1er juillet. Néanmoins, les opposants continuent de mettre la pression sur le gouvernement. Les motards, en colère, se mobiliseront ce samedi 30 juin et à partir du 1er juillet, 56 députés vont lancer un dernier baroud d'honneur devant le Conseil d'État. Selon l'exécutif, cet abaissement de la vitesse maximale à 80 km/h est une expérimentation. Toutefois, certaines associations d'automobilistes peinent à le croire. Quelles en sont les raisons ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.