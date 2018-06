Les orages causent d'importants dégâts en Loire-Atlantique

De violents orages ont ravagé la Loire-Atlantique le soir du 11 juin 2018. Les pompiers y ont mené plus de 1 200 interventions en 24 heures. Du côté de Châteaubriant, les routes sont coupées et certains hameaux se retrouvent sous les eaux. Dans le village de Nid Coquet, plusieurs maisons sont complètement inondées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.