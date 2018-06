Les orages causent de nouveaux dégâts

Une nouvelle alerte aux orages a été lancée ce samedi 9 juin. Ainsi, une trentaine de départements sont toujours en vigilance orange. Mais curieusement, la partie Est du pays est la plus touchée. Dans la commune de Saint-Avold, en Moselle, une forte pluie d'une durée d'environ une heure a fait de nombreux dégâts, inondant parkings, magasins et caves.



