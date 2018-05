Les orages continuent à faire des ravages

Ce mois de mai est le plus orageux depuis une vingtaine d'années. Dans la journée du lundi 28 mai, 374 000 éclairs et 98 000 impacts de foudre ont été enregistrés dans tout le pays. A Épinal et à Caen, certaines rues se sont transformées en rivière. Dans l'Oise, à Boullare, des champs agricoles ont été dévastés. Le toit du collège Saint-Gabriel, près de Rennes, a cédé sous le poids de la pluie. Et en Île-de-France, les eaux ont monté et la tour Eiffel a été foudroyée à plusieurs reprises.



