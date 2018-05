Les orages continuent à gronder

Près de 70 000 impacts de foudre ont été relevés le 29 mai. Plusieurs rues et des stations de métro ont été inondées sur la région parisienne. Un théâtre à Châtenay-Malabry a même dû être évacué à cause de l'infiltration des eaux. Notons que 300 interventions de pompiers ont été constatées en Île-de-France.



