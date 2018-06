Les orages ont fait de nombreux dégâts

Les orages, qui ont frappé l'Hexagone dans la nuit du 10 juin, ne se sont pas calmés par endroits. À cause de ces fortes pluies, la N118 a été inondée dans l'Essonne. Les voitures ont dû rouler sur le côté où le niveau de l'eau est le moins élevé. Dans la Meuse, les coulées de boue provoquées par les orages ont envahi le rez-de-chaussée d'une maison. Et dans le Puy-de-Dôme, la foudre a éventré une habitation, mais heureusement, le propriétaire est sorti quelques minutes avant le drame. Retour en images sur les dégâts des intempéries.



