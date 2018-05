Les orages s'enchaînent et engendrent d'importants dégâts

A Beauchalot, en Haute-Garonne, les eaux ont carrément dévalé la pente et se sont infiltrées presque partout. Elles ont inondé une quarantaine de maisons, parfois jusqu'à une hauteur de 50 centimètres. En Aveyron, du côté d'Espalion, des torrents d'eau et de boue ont traversé le village. Et à Niderviller, en Moselle, trois maisons ont été touchées par la foudre, dont une incendiée. Heureusement, le couple de retraités qui y habitait a pu être évacué à temps et relogé.



