Les panneaux 80 km/h coûtent chers aux collectivités locales

La limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires entrera en vigueur le 1er juillet 2018. En Saône-et-Loire, le recensement des panneaux 90km/h vient de s'achever et l'installation des nouveaux commence. Près de 40 000 doivent être posés dans tout le pays. Cependant, leur coût reste un sujet qui inquiète les élus locaux. Au total, il faut débourser 200 euros pour un panneau : 80 euros pour sa fabrication et 120 euros pour son installation.



