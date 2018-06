Les particuliers vont pouvoir mesurer les ondes émises par leur compteur Linky : suffisant pour rassurer ?

LCI : Permettre aux particuliers de mesurer les ondes de leur compteur Linky, est-ce une grande avancée et une bonne chose ?

Nicolas Mouchnino : C’est un dispositif qui existait déjà pour les antennes téléphoniques. Au regard de l’inquiétude générée par un certain nombre de consommateurs, ils ont choisi de l’élargir. Cette mesure peut rassurer le consommateur. Cela peut-être aussi important car, comme sur la téléphonie mobile, il y a des normes à respecter, et mesurer ces ondes permet de voir si ces normes le sont.

LCI : Pensez-vous que l’inquiétude est justifiée autour de ces compteurs, ou que cela procède d’une mauvaise information ?

Nicolas Mouchnino : Il y a plusieurs choses. Sur cette problématique d’effets des ondes sur la santé, on ne peut que se référer aux diverses études qui existent sur le sujet, sur les évaluations, les rapports comme celui de l'ANFR, chargée par la loi de contrôler le respect des valeurs limites d’exposition du public aux ondes électromagnétiques, ou celui de l’Association santé environnement France, qui ont montré que les seuils étaient respectés, et que les niveaux d’émission des compteurs sont bien en dessous des valeurs limites réglementaires. Ce sont les seules données officielles et mesurées. C’est difficile d’aller plus loin, nous ne sommes pas des scientifiques.

LCI : Comment expliquer alors ces craintes ?

Nicolas Mouchnino : Il y a eu dans la question de la communication et du déroulé de cette problématique quelques erreurs : il a fallu attendre entre six mois et un an, que le rapport de l’ANFR ne sorte après le déploiement du compteur, et que des mesures indépendantes soient faites avant le déploiement. Cela a laissé une inquiétude se mettre en place, et il n’y avait pas de réponse officielle. Il a été difficile après d’enrayer ce phénomène-là. A noter que l’Etat a aussi été largement absent sur la question de la communication et Enedis n’était pas audible. Il y a peut-être un souhait de reprendre la main, car nous sommes conviés à une réunion sur Linky au mois de juin. Souhaitons que ce soit le signe d'une volonté d’informer davantage sur les évolutions de ce compteur. Après, quelque chose interroge : même le rapport de l’ANFR dit que la question du compteur est une inquiétude générée par un questionnement général sur les ondes. Aujourd’hui, tous les équipements dans le logement fonctionnent avec des ondes, plaque à induction, téléphonie, équipements wifi... Le rapport ouvre la question de l’augmentation de ces sources d’émission. Ce n’est donc pas une inquiétude spécifique au compteur, mais le compteur Linky est révélateur d’une inquiétude plus générale, même s’il émet moins d’ondes que les antennes. Il est d’ailleurs intéressant de voir que sur cette question des compteurs Linky, on retrouve des associations qui travaillaient avant sur les ondes téléphoniques.