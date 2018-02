Les passagers du TER Lille-Valenciennes ont été évacués dans des conditions invraisemblables

Dans le Nord, un train reliant Lille et Valenciennes s'est arrêté au milieu d'un pont suite à une caténaire arrachée. Les passagers ont ensuite dû patienter deux heures dans le train avant que les secours n'arrivent. Mais leur mésaventure ne s'arrête pas là. C'est avec des cordes et une vingtaine de pompiers qu'ils ont pu être extirpés du train dans la nuit du 1er au 2 février.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.