Les pêcheurs manifestent leur colère

La pêche électrique que pratiquent les Néerlandais dans la mer du Nord est le sujet principal de la manifestation des pêcheurs du Pas-de-Calais. En guise de protestation, ils ont bloqué l'accès au port de Boulogne-sur-Mer et dérangé le trafic du ferry à Calais. L'État prévoit bien évidemment de régler le problème. En attendant, les pêcheurs demandent des indemnités pour compenser leur manque à gagner.



