Les pères veulent-ils un congé parental plus long ?

C'est peut-être le tout début d'une révolution dans nos mœurs et dans nos cultures. En effet, une directive européenne prévoit de rallonger la durée des congés parentaux, mais aussi de mieux les indemniser. Un couple pourrait disposer de huit mois maximum, à condition que le père et la mère prennent chacun quatre mois. Cette mesure vise notamment les pères de famille qui sont très peu nombreux à cesser leur travail après la naissance de leurs enfants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.