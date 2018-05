Les piscines nouvelle génération, ça donne quoi ?

La France compte plus de 6 000 piscines. Il faut dire que celles-ci se sont beaucoup modernisées. En allant faire vos longueurs, vous avez peut-être remarqué de drôles de nageurs qui s'agitaient sur des vélos ou des trampolines cachés sous l'eau. Il s'agit de l'aquabike, une idée innovante pour attirer plus de clients. Dorénavant, on peut faire bien plus que de la nage dans les complexes, à travers diverses activités sportives que l'établissement propose.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.