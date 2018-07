Les plages de la Côte d'Opale attirent de plus en plus de monde

A Wimereux, sur la Côte d'Opale, on a l'impression d'être sur la Côte d'Azur. Dans la matinée du 26 juillet 2018, à dix heures, le thermomètre a affiché 22°C et les vacanciers sont arrivés en masse sur la plage pour profiter de la journée exceptionnelle. Certains se sont contentés de construire des châteaux de sable, tandis que d'autres se sont adonnés à la baignade, dans une eau à 22°C, soit un degré de moins seulement qu'à Marseille.



