Les plateformes de location s'engagent à faire respecter la loi

À l'approche des vacances d'été, vous aurez peut-être recours à des sites de location entre particuliers comme Airbnb. Sachez qu'il est désormais interdit de louer sa résidence principale plus de 120 jours par an. Mais la loi n'est pas toujours respectée. Le gouvernement vient donc de signer un accord avec ces plateformes de location pour sanctionner les propriétaires peu scrupuleux. Les amendes pourront atteindre 10 000 euros pour les loueurs, 50 000 euros pour les plateformes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.