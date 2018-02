Les pluies et les gels de janvier ont fragilisé les falaises en métropole

Le mois de janvier a été l'un des plus humides depuis un demi-siècle en métropole, rendant les falaises fragiles. A Villequier, en Seine-Maritime, la mairie a ordonné l'évacuation de onze maisons et propose aux familles des hébergements temporaires. En cas d'éboulement, un fond spécial de l'Etat permet d'indemniser les victimes.



