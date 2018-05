Les ponts du mois de mai bousculent l'enseignement

C'est un hasard du calendrier qui a transformé ce mois de mai en gruyère. Pour la première fois depuis presque un demi-siècle, il y a en effet quatre jours fériés qui tombent sur les jours ouvrables, le 1er et le 8 mai, l'Ascension et la Pentecôte. Moins de 10% des élèves ont fait le pont. La préoccupation principale des enseignants c'est l'apprentissage. Mais comment assurer les cours lorsque les élèves sont présents en pointillés ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.