Les Pornicais ont pleinement profité d'une matinée sans orage

Le soleil était au rendez-vous dans la matinée du 8 juin à Pornic. Même si ce n'était malheureusement qu'une parenthèse météo, les Pornicais en ont largement mis à profit ces quelques heures ensoileillées. Baignade, bain de soleil, promenade... chacun en profite avant le retour des nuages. Les tenues d'été et lunettes de soleil sont, elles aussi, de sortie.



