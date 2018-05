Les prairies du Gard se transforment en garde-manger

Dans le Gard, les prairies constituent de vrais garde-manger. Il suffit de baisser la tête pour faire son marché. On y trouve notamment des pousses de roquettes et des poireaux sauvages. Les prairies regorgent également de fleurs comestibles, mais il faut savoir bien les reconnaître. Le brocoli et le fenouil ne sont pas en reste. Notons que la cueillette est à consommer rapidement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.