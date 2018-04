Les premiers radars privés débarquent en Normandie !

L’objectif du gouvernement est de passer de 2 millions de flashs à 12 millions par an. Car contrairement aux véhicules de gendarmerie qui roulent en moyenne moins de deux heures par jour, ces véhicules privés rouleront huit heures par jour. Plus de temps passé sur les routes signifie donc assez logiquement plus d’amendes et donc davantage d’argent pour l’État, qui jure toutefois que le but recherché est avant tout de réduire le nombre d’accidents sur les routes.





Ce qui ne semble pas convaincre le délégué général de l’association 40 Millions d’automobilistes. "A partir du moment où l’on accole les mots radars et société privée, on ne peut plus prétendre qu’il ne s’agit pas de remplir les caisses de l’Etat", souligne-t-il. Son association a d’ailleurs saisi le Conseil d’État pour faire annuler cette privatisation des radars. En attendant, le gouvernement entend bien généraliser le dispositif. Ces nouveaux véhicules vont progressivement apparaître dans tous les départements d’ici le milieu de l’année prochaine.