Les préparatifs ont commencé pour accueillir la période du ramadan

Chaque année, les musulmans du monde entier se préparent pour le ramadan. Pendant un mois, ils vont se priver de nourriture durant toute la journée. Mais dès 21h30, heure officielle de la rupture du jeûne, place aux plats traditionnels. Soupes, galettes, briques, ou encore pâtisseries orientales au miel et à l'amande, autant de délicieux mets qui nécessitent de la préparation et de l'organisation. La tradition veut que le repas commence par des dattes accompagnées de lait fermenté.



