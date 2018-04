Les présidents français et leur talent (variable) en anglais

Depuis des décennies, prononcer des mots en anglais est un passage obligé pour tout chef d’État français en voyage à l'étranger. Jacques Chirac, lui, est arrivé à se faire comprendre à Jérusalem. Mais ses successeurs, notamment Nicolas Sarkozy ou Français Hollande, ont eu plus de mal à s'exprimer en anglais. En revanche, l'aisance d'Emmanuel Macron avec cette langue est devenue un outil diplomatique.



