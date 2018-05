Les producteurs de cerises du Vaucluse s'inquiètent

Au pied du Mont Ventoux dans le Vaucluse, les pluies de printemps ont été abondantes. Ce temps risque en effet de ne pas faciliter le ramassage des cerises dans les plantations. Par ailleurs, les producteurs s'inquiètent sur le tri à faire, la qualité des récoltes, mais surtout sur la commercialisation du produit. A noter que ces petits fruits rouges sont très délicats et nécessitent une grande attention pour percevoir une bonne cueillette.



