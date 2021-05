Les professionnels du mariage déplorent le maintien du couvre-feu et des restrictions jusque fin juin

"Après les stations de ski qui peuvent rouvrir sans remontées mécaniques, les parcs d'attractions sans attractions, on annonce que les fêtes de mariage vont reprendre, tout en interdisant les cocktails debout et en faisant terminer les repas à 21h, soit l'heure à laquelle ils commencent d'habitude !", s'est indigné Mélissa Humbert-Ferrand, la présidente du syndicat UPSE (Union des professionnels solidaires de l'événementiel). Cette dernière revendique 3000 adhérents parmi les quelque 55.000 prestataires du secteur en France : organisateurs de mariage, traiteurs, DJ, photographes, lieux de réception...

De fait, "il n'y aura pas réellement de reprise du mariage avant juillet", se désole la représentante du syndicat, alors qu'en temps normal quelque 40.000 mariages se tiennent en juin. "Si on en sauve 5 ou 6.000 ce sera le bout du monde !". L'UPSE évoque plus d'un milliard d'euros de pertes pour le secteur. Les samedis de juillet et août étant déjà réservés cette année, nombre de mariés seront contraints de "reporter leur union à 2022 voire 2023", affirme Mélissa Humbert-Ferrand. "Et écœurés, certains annulent".