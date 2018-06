Les prospectus continuent d'envahir nos boîtes aux lettres

Un quart du papier consommé en France atterrit dans les boîtes aux lettres et ensuite dans les poubelles. Même avec les réseaux sociaux et Internet, chaque foyer reçoit plus de deux kilos de prospectus par mois dont la moitié émane de la grande distribution. Depuis 2004, le poids moyen des publicités non adressées a augmenté de 15%. A Ludres, en Meurthe-et-Moselle, un habitant a réussi a réduire de moitié le nombre de prospectus reçus grâce à un autocollant "Pas de publicité". Dommage que seuls 20% des Français ont eu le même réflexe pour leurs boîtes aux lettres.



