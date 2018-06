Les prospectus publicitaires envahissent toujours plus nos boîtes aux lettres

Ils envahissent les boîtes aux lettres sans y être invités. Les prospectus, en plus d'être agaçants, constituent une part non négligeable de la pollution papier en France. Chaque mois, les ménages recevraient 2,3 kg de flyers et autres magazines promotionnels, et leur impact écologique est sérieux : 25% du papier consommé dans tout le pays proviendrait de prospectus. C'est ce que révèle l'association de consommateurs UFC-Que Choisir dans une enquête.Et la tendance va en s'aggravant : l'association note une augmentation de 300 grammes en un an.