Les radars automatiques sont-ils inefficaces ?

Suite à un constat, la Cour des Comptes s'étonne de la contre-performance des radars. Au nombre de 4 800, ils n'ont jamais autant flashé les automobilistes. Mais dans 30% des cas, les excès de vitesse ne donnent lieu à aucun PV. Ceci s'explique par le fait que la majorité des photos soient floues ou plusieurs véhicules figurent sur un même flash. La Cour des Comptes regrette notamment ce taux d'échec très élevé. Ell préconise des révisions techniques et un changement de place de certains de ces radars pour les rendre plus productifs.



