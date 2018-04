Les radars privés seront mis en place dès ce lundi 23 avril

Dans l'Eure, cinq voitures embarquant chacune des radars et qui appartiennent à des sociétés privées, seront mises en service et commenceront à flasher à partir de ce lundi 23 avril. Dans quelques mois, il y en aura une vingtaine avant sa généralisation dans tout le pays. À la place habituelle de deux gendarmes, un seul conducteur sera au volant avec un parcours qui sera prédéterminé par chaque préfecture. Les automobilistes craignent déjà des abus. D'ici 2020, les 350 voitures radars seront passées progressivement au privé et rapporteront plusieurs milliards d'euros en sus à la caisse de l'Etat.



