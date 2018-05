Les rapaces volent au secours des collégiens dans la Manche

Dans la Manche, les nuisances étaient devenues invivables pour les élèves d’un collège. Et pour cause, des goélands se sont installés sur le toit de leur établissement. Afin de retrouver plus de sérénité, le collège a fait appel à des fauconniers. Ces derniers ont utilisé des rapaces pour faire fuir les goélands.



