Les ratés de "Parcoursup" font aussi des heureux

Au sujet de la réforme "Parcoursup", plus de 100 000 étudiants candidats sur cette plateforme sont toujours sans affectation. Ainsi, les familles sont inquiètes et se tournent plus vers les écoles privées. Alors, le résultat de Parcoursup est-il meilleur que celui d'APB (Admission Post-Bac) ? Éléments de réponses avec nos reporters qui ont suivi un bachelier désemparé.



