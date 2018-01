Les rats à Paris : faut-il en faire tout un fromage ?

Invasion ou pas, entre la tache sur la carte postale et la colère des riverains, la Ville se devait d’agir. Résultat : "On progresse mais difficilement, notamment au niveau de la Tour Saint-Jacques, où l’on est passé d’une situation très sérieuse à une situation plus modérée", déclare Georges Salines, qui admet rencontrer des difficultés dans le processus de dératisation. Pour Pierre Falgayrac, les méthodes employées sont tout simplement inefficaces : "Les appâts empoisonnés aux anticoagulants ne sont consommés que partiellement. Or cette consommation non létale renforce la résistance métabolique et génétique des rats aux anticoagulants".





Cet inconvénient, Georges Salines le reconnaît tout en assurant ne pas avoir le choix : "Avant nous contrôlions la population en plaçant des appâts empoisonnés en vrac dans les terriers. Mais depuis trois ans nous ne le faisons plus à cause d’une directive européenne visant à protéger les espèces non cibles et en particulier les oiseaux. Nous sommes donc obligés de placer nos appâts dans des boîtes hermétiques mais les rats s'en méfient."