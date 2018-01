Les rats à Paris : faut-il vraiment en faire tout un fromage ?

Ils cavalent dans les jardins publics, affluent sur les quais de Seine et squattent les poubelles. A Paris, les rats pullulent… comme d’habitude. Une vidéo réalisée par des éboueurs et postée ce dimanche par le Parisien a remis le rongeur sur le devant de la scène médiatique. Mais y a-t-il vraiment plus de rats ? "Selon nos études, on compte en centre-ville 1,75 rat pour 1 habitant. Les populations de rats se stabilisent d’elles-mêmes en fonction des ressources vitales disponibles. En cas de surpopulation, les femelles repoussent les mâles et certaines mères peuvent même tuer leurs petits. A Paris, il n’y a absolument pas plus de rats qu’avant", nous confiait, déjà en 2016, Pierre Falgayrac, spécialiste de l’hygiène et auteur de Des rats & des hommes.





Si les surmulots, espèce la plus répandue à Paris, ne sont pas plus nombreux, ils sont en tout cas plus visibles. En cause notamment, des modifications de leur environnement : comme la hausse du niveau de la Seine ou des chantiers de travaux publics. "Des travaux d’excavation ont délogé les rats qui se trouvaient dans les égouts. Dérangés par les vibrations, ils sont remontés à la surface", explique Pierre Falgayrac pour expliquer une proliférationle centre de la capitale il y a quelques mois. C’est ce qui a motivé la Mairie de Paris à lancer moultes campagne dératisation dans les lieux les plus touchés comme, en décembre 2016, le square de la Tour Saint-Jacques, dans le IVe arrondissement.