Les recettes à base de pêche

Ce jour, Cyril nous présente la recette des pêches rôties et tournedos de canard. Pour la réaliser, découper les pêches et les dénoyauter. Les mettre ensuite dans un plat, les parsemer de romarin et les arroser avec un peu de miel ou de sucre de canne. Saler et poivrer, puis enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, faire revenir quatre minutes de chaque côté, les tournedos de canard. Bien assaisonner avec du romarin, du sel et du poivre. Pour finir, disposer le tournedos dans une assiette et mettre la pêche dessus. À retrouver en images, la soupe de pêche, un dessert frais et agréable en été.



Ce samedi 21 juillet 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous apprend tout sur la pêche et comment faire de délicieux plats avec. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 21/07/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.