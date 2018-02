Les renards investissent les villes

A la recherche de nourriture, les renards sont de plus en plus nombreux à se déplacer dans les zones urbaines. A Compiègne, la Fédération des chasseurs de l'Oise a équipé une renarde sauvage baptisée Désirée, d'un GPS et d'un émetteur pour analyser ses habitudes en ville. Toutes les nuits, elle arpente les jardins communaux à proximité des habitations. Une proximité sans danger direct mais qui peut poser des problèmes sanitaires. Un renard peut transmettre, à partir de ses matières fécales, ce que l'on appelle l'echinococcose alvéolaire, une maladie parasitaire. Celle-ci peut mettre plus de dix ans à se déclarer et peut être mortelle si elle n'est pas diagnostiquée à temps. Chaque année, on dénombre 30 nouveaux cas, deux fois plus qu'il y a dix ans.



