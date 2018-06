Les routes secondaires, des routes meurtrières

Le décret sur les 80 km/h a été publié dans le Journal officiel. Sur l'ensemble du pays, 400 000 kilomètres de voies en sont concernées. Selon le gouvernement, cette mesure pourrait sauver la vie d'au moins 300 personnes par an. Un argument qui ne convainc pas les associations d'automobilistes. Notons que d'après une étude effectuée sur 91 départements, 50% des accidents mortels se produisent sur des routes sans terre-plein central.



