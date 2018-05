Les saints de glace, une période très attendue par les jardiniers

La Saint Mamert, la Saint Pancrace et la Saint Servais constituent les saints de glace. Ils sont habituellement fêtés les 11, 12 et 13 mai. Théoriquement, selon des croyances populaires du Moyen Âge, il ne devrait plus y avoir de gelée après ces saints de glace. Ce sera donc le bon moment pour les jardiniers de planter. Toutefois, les plus aguerris restent prudents. Certains d'entre eux attendront même le mois de juin. Avec la météo capricieuse de ces derniers jours, on ne sait jamais. Si avec le réchauffement climatique ces dates risquent d'être décalées, la tradition de ne pas planter, elle, restera ancrée.



