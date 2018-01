Les salariés verront leurs fiches de paie augmenter en 2018

Dès la fin janvier 2018, le bulletin de paie comportera quelques nouveautés. Sa formule a été simplifiée et généralisée à toutes les entreprises. Le SMIC a également été revalorisé. Et pour la grande majorité des 25 millions de salariés français, le net à payer augmentera. En effet, le gouvernement a décidé de supprimer les cotisations salariales sur la maladie et le chômage.



