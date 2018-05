Les salins du Midi : un paradis créé par l'Homme

Au pied de la cité médiévale d'Aigues-Mortes en Camargue, se trouvent près de neuf mille hectares de salins. Depuis l'Antiquité, l'Homme a transformé ce qui était des marécages en bassin pour récolter le sel. La nature s'en est totalement accommodée. En effet, on y retrouve près de vingt espèces végétales protégées et deux cents races d'oiseaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.