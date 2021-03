Les salles de sport étant fermées, ce coach a créé un "fit truck" parcourant les villages

LA FRANCE DES SOLUTIONS – Aménager un camion avec des appareils de musculation, c’est le concept original imaginé par Romain Berni qui propose une salle de sport à domicile. Depuis son lancement, de plus en plus de particuliers testent son "fit truck".

Si vous voyez passer le "fit truck", au premier abord, vous ne le remarquerez pas. Et pourtant, il n’y en a pas deux comme lui. En effet, Romain Berni, son créateur, y a installé une véritable salle de musculation. À la base, celui-ci est coach sportif mais à cause de la crise sanitaire, il a reconverti son lieu de travail. "Lors du dernier confinement, on s’est retrouvé à devoir s’entraîner dans très peu d’espace avec très peu de matériel et puis on était au chômage partiel alors je me suis dit qu'on allait exporter cette activité chez les particuliers en leur proposant un coaching de qualité à domicile", explique Romain.

À bord de son camion, il passe de villages en villages pour proposer ses services aux habitants, juste devant chez eux, avec une vue imprenable. "Les salles de sport sont fermées donc on ne peut pas s’y rendre. Ce concept est génial et quand il fait beau il n’y a pas grand-chose à ajouter, on se met dans des endroits magnifiques", sourit Raphaël, client du "fit truck".

Une salle de sport à votre porte

Romain Berni respecte le protocole sanitaire. Nettoyage des machines, distanciation sociale, tout est appliqué à la lettre. Le concept remporte un franc succès et les clients ne manquent pas. Charlotte paye 45 euros pour une heure dans cette salle de sport itinérante mais n’y voit que des avantages. "On gagne du temps, je ne suis pas très loin de ma fille. Ça me permet de la laisser une heure à ma maman et de rester près de mon domicile", affirme-t-elle.

Lancé depuis quelques semaines, le "fit truck" prend désormais une place importante dans la vie de son créateur. Grâce au succès de son entreprise, il aimerait développer le concept et cherche à recruter d’autres coachs sportifs prêts à se lancer dans l’aventure.

LT