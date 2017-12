Comment puis-je venir en aide aux sans-abri que je croise en bas de chez moi ?

C’est une jeune étudiante, Tara Heuzé, qui a lancé en 2015 Règles élémentaires, la première association de collecte de produits d’hygiène intime pour les femmes sans-abri ou mal-logées. Pour les "aider à rester dignes". Car ces protections ont un coût, souvent élevé. "Pour les femmes à la rue, avoir ses règles c’est gore et trash", nous expliquait Tara Heuzé en 2015, lors du lancement de la première collecte. "Elles utilisent du papier toilette, des bouts de tissus, ou rien du tout. Souvent, elles se cachent, anéanties, pendant ce qui est un quart de leur quotidien pendant des années." Car la rue, ce n’est pas que dormir dehors et avoir faim. C'est aussi toutes les contraintes du corps. Au départ parisienne, l’initiative a essaimé : plus de 100 relais sont répartis sur toute la France. Plus de 100.000 tampons et serviettes ont été redistribués, et plus de 10.000 femmes en ont bénéficié.





> Comment participer ? De multiples manières : donner des produits d’hygiène intime dans un des nombreux points de collecte, devenir organisateur d’une collecte, aller redistribuer des produits aux plus démunis, installer une boîte de collecte sur son lieu de travail. Tous les détails par ici.