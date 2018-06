Quand le traiteur vous propose un large choix de plats et que les prix sont bas, il faut se méfier. Ce jour, Sébastien Peyronny nous a préparé une pièce cocktail. C'est une rondelle de carotte jaune avec un saumon mariné à la betterave au-dessus. Pour ce faire, mixer des betteraves crues et y mariner un cœur de saumon fumé. Le lendemain, disposer le saumon fumé mariné sur une rondelle de carotte jaune. Ajouter une cuillerée de betterave crue mixée avec un peu d'oignon et du sucre. Puis décorer avec une petite fleur. À retrouver en images, le dessert à l'assiette.



Ce dimanche 24 juin 2018, Sébastien Peyronny, dans la chronique "Plateau Gourmand", nous apprend les secrets d'un buffet réussi. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 24/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.